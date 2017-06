Àlex Márquez: "Es un placer ser el más rápido en un sitio como Mugello"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha comentado tras ser el más rápido este viernes después de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia que para él es un "placer" liderar la tabla en un sitio como Mugello, un circuito rápido y exigente.

"Mugello es un circuito rápido y técnico, por eso siempre es un placer terminar el día como el más rápido en un sitio así. Hemos trabajado muy bien en ambas sesiones y, a pesar de sentir un poco de dolor en el pie esta mañana, me he sentido muy cómodo y con confianza sobre la moto", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

"Tendremos que encontrar algunas décimas en los cronometrados porque el récord de la 'pole' sigue siendo algo más rápido que la vuelta que he marcado hoy. Pero he estado fuerte desde el principio y eso es algo muy bueno", matizó al respecto.

Su compañero de equipo y líder del Mundial Franco Morbidelli terminó tercero la jornada gracias a un mejor tiempo fijado en el FP1. "Esta mañana he terminado muy contento tras marcar el mejor tiempo, pero por la tarde me ha costado mucho más de lo que esperaba. No he tenido buenas sensaciones con loa moto y me faltaba agarre", lamentó.