Álex Márquez: "He ido realmente rápido, me da confianza"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció que el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña comenzó a la perfección rodando "realmente rápido" en la primera jornada de entrenamientos libres, al tiempo que se mostró con los pies en el suelo para seguir trabajando por lograr un buen resultado.

"Hoy he ido realmente rápido en las dos sesiones y eso me da muchísima confianza para lo que queda del fin de semana. Mi ritmo ha sido muy bueno aunque habría terminado más contento si hubiésemos conseguido encontrar un agarre más constante del neumático trasero blando", indicó.

El de Cervera, tercero en la general, explicó que el de Silverstone es un circuito que le "encanta", a pesar de los problemas con los baches. "Eso será algo en lo que nos centraremos, pero me encanta este circuito y siempre he ido bien aquí, así que es un placer terminar el primer día siendo tan rápido", afirmó.

"Tenemos que seguir concentrados para asegurarnos la primera posición en lo que resta del fin de semana. Los baches son muy grandes, pero intento no pensar mucho en ello. Son iguales para todos y yo solo debo concentrarme en mí mismo. He descubierto que si no pienso en los baches no los siento y parece que funciona", finalizó.