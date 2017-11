Álex Márquez: "Me sentía fuerte y he podido demostrarlo"

El piloto español de Moto2 Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró contento por poder plasmar sus buenas sensaciones este sábado con la pole de cara al Gran Premio de la Comunitat Valenciana, donde confía en "ganar la carrera" delante del público español como ya hizo en Jerez y Barcelona.

"Me sentía muy fuerte aquí en Valencia y pienso que he podido demostrarlo hoy en los cronometrados. Llegué aquí relajado y sin nervios y siempre he confiado en poder lograr la pole position", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.