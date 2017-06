EUROPA PRESS

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que podría haber realizado "un final de carrera mejor" en el Gran Premio de Catalunya, donde ha concluido quinto, y ha reconocido que todavía hay aspectos en los que le queda "mucho por aprender todavía".

"Hemos sido rápidos y consistentes durante todo el fin de semana, y en carrera intentaba imprimir un gran ritmo para reducir el número de pilotos en el grupo de cabeza. Al principio lo estaba consiguiendo, pero más tarde hemos empezado a molestarnos y el grupo ha llegado a tener hasta ocho pilotos. Mediada la carrera, he comenzado a tener problemas en el tren trasero. No podía rodar como me gusta en el paso por curva y creo que, por mi parte, podría haber hecho un final de carrera mejor", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el valenciano reconoció que todavía quedan aspectos por pulir. "No obstante, seguiremos trabajando en esta línea y refinando nuestra puesta a punto en el tren posterior. Somos constantes en la lucha en el grupo de cabeza y en terminar entre los cinco primeros, pero creo que hay aspectos en los que me queda mucho por aprender todavía", manifestó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, que fue cuarto, afirmó que la carrera fue "bastante bien". "Al principio me ha costado un poco llegar al grupo de cabeza, pero he luchado con todas mis fuerzas y al final he podido alcanzarles. A medida que pasaban las vueltas, he sentido como disminuía el agarre y ha sido importante saber gestionar el desgaste de los neumáticos de cara al final de carrera", señaló.

"Estaba bien posicionado para las dos últimas vueltas -tercero- y en la chicane, antes de la recta, he apretado muy fuerte y casi pierdo la rueda delantera. Aunque he podido salvar la caída, he perdido algunos metros que me han impedido aprovechar el rebufo en la recta y ganar posiciones en busca de estar en el podio. Hemos trabajado muy bien y me hubiera gustado cerrar el fin de semana con un podio", añadió.

A pesar de todo, el transalpino hace "una lectura muy positiva" de la cita catalana. "Hemos sido competitivos luchando en el grupo delantero y persiguiendo el podio en todo momento; ahora seguiremos trabajando para mejorar en las primeras vueltas de carrera", concluyó.