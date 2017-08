Canet: "Queremos terminar la carrera lo más adelante posible"

El piloto español de Moto3 Aarón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha afirmado al término de la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria que este domingo su objetivo es "terminar la carrera lo más adelante posible" tras cosechar el cuarto mejor tiempo, aunque saldrá tercero después de la sanción a Joan Mir (Honda).

"Me veo con ritmo, no sé si tanto como para luchar por la victoria. Hemos estado trabajando totalmente solos durante todo el fin de semana y era lo que nos interesaba. Si mañana seguimos igual esperamos luchar con el grupo delantero y finalizar la carrera lo más adelante posible", aseguró en declaraciones a Movistar MotoGP.

El piloto valenciano es consciente de la dificultad que entrañó este circuito en 2016 para él y su equipo. "El año pasado nos fue terroríficamente mal en este fin de semana, nos costaba mucho frenar tarde. Este año eso no me ha costado, he adelantado a algunos pilotos, algo que es muy difícil aquí ya que todos frenamos muy tarde", señaló.