Canet: "Teníamos una carrera complicada, pero he podido recuperar posiciones"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se ha mostrado satisfecho con la carrera de este domingo marcada por la bandera roja y que le ha dado su "tercera victoria" de la temporada en la que tuvo que sobrepasar a 15 pilotos para conseguirla y ha admitido "estudiar" a los pilotos para ponerse en la cabeza de carrera.

Además, el valenciano dijo haber "estudiado" a su rivales hasta que pudo "adelantar" al piloto con más ritmo. "He estudiado a los pilotos del grupo y visto que Jorge Martín era el que mejor ritmo tenía, así que he ido cerrando huecos al resto mientras Jorge lideraba, para ver si podíamos romper el grupo. Al final no ha sido posible, pero he podido adelantarle", prosiguió.