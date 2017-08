Canet: "La estrategia no nos ha salido como esperábamos"

El piloto español de Moto3 Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) ha admitido este sábado tras la sesión clasificatoria del Gran Premio de Gran Bretaña que la "estrategia" que había preparado no "ha salido" como esperaba y saldrá decimoséptimo en la carrera de este domingo, donde ha asegurado que "al menos" tiene buen ritmo de carrera y espera poder hacer una "buena remontada".

"Hoy no me he encontrado tan a gusto rodando solo; hemos intentado ir a buscar un buen tiempo y la estrategia no nos ha salido como esperábamos. Si no vas perfecto, necesitas un rebufo para lograr un buen registro", explicó tras acabar la serie clasificatoria.