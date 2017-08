Canet: "El año pasado sufrí como nunca aquí y ahora se me está está dando muy bien"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado, tras hacerse con la segunda posición en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, que se le está dando "muy bien" la conducción en Red Bull Ring, donde el año pasado sufrió "como nunca".

Así, el valenciano explicó que la jornada en el trazado austriaco fue de menos a más. "Durante la mañana sobre seco nos faltaba algo de agarre, pero en el momento en que me he concentrado en rodar a buen ritmo, lo he conseguido", subrayó.

"Por la tarde las condiciones eran críticas por la lluvia que había caído poco antes, pero cuando la pista se ha comenzado a secar he salido para tirar al máximo y he terminado primero, aunque eso no quita que mañana tengamos que volver a trabajar al máximo para afianzar nuestro ritmo sobre seco. Casi al final del entrenamiento me he encontrado lluvia de nuevo en la curva 3, por lo que he comprendido que no iba a seguir mejorando", prosiguió.