Canet: "Una quinta posición de cara a la madurez que perseguimos es positiva"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado, tras haber terminado quinto en el Gran Premio de Italia, que está contento con una posición que considera "bastante positiva" para seguir persiguiendo el objetivo de "madurez en el pilotaje" que buscan.

"Ha sido una carrera complicada y algo peligrosa, ya que éramos 20 pilotos rodando a apenas milímetros unos de otros. Me he colocado al final entre los cuatro primeros para atacar en la última parte aunque no me ha salido del todo bien, pero una quinta posición de cara a la madurez que perseguimos en mi pilotaje creo que es bastante positiva", destacó el valenciano en declaraciones cedidas por su equipo.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, que quedó 11º en la carrera italiana, aseguró que fue una cita "dificilísima" para él debido a que eran "un grupo muy grande de pilotos". "A medida que pasaban las vueltas me encontraba cada vez mejor y a falta de cinco me he posicionado cuarto, pero en la última curva he cometido un pequeño error; eso ha hecho que al final de recta me hayan pasado muchos pilotos y al entrar en la curva uno me encontraba vigésimo", razonó.