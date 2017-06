EUROPA PRESS

Aguilera, presidente del Circuit: "Ni me planteo perder el GP, tenemos contrato y haremos lo que toque"

El presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera, ha asegurado que los cambios en el trazado con la nueva 'chicane' para el Mundial de MotoGP se hicieron según lo "acordado" con FIM y Dorna, mientras que ha asegurado que no se reasfaltará el circuito salvo imperativo de la federación aunque haya quejas por parte de algunos pilotos respecto al bacheado del asfalto.

En una entrevista a Europa Press, Aguilera aseguró que los cambios en el trazado se hicieron siguiendo el mandato de la FIM, en acuerdo común con Dorna y pilotos, y que si no ha gustado y se ha optado por regresar al trazado de 2016, el de la Fórmula 1, no ha sido cosa del Circuit. Por otro lado, ante las quejas por el asfalto, aseguró que no se moverán "ni un milímetro" hasta tener "datos objetivos".

"El Circuit el año pasado cambió el trazado en un día en un trabajo espectacular, y decidimos después hacer una nueva 'chicane' junto a FIM y Dorna, y los pilotos, y resulta que no ha gustado. Pero hicimos lo acordado", aseguró respecto al cambio de trazado entre la FP2 del viernes y la FP3 del sábado por decisión de la Comisión de Seguridad de Dorna, formada por miembros de dirección de carrera y pilotos.

Aguilera lamentó, en este sentido, que el trabajo hecho no vaya a tener continuidad. "Ahora hemos hecho otra operación socorro de pocas horas y se ha vuelto a cambiar. Tres actuaciones en un año para volver a donde estábamos. Algunas cosas no se habrán hecho bien, porque no es el resultado que esperábamos todos. Han sido cuatro partes implicadas, hay que ver qué mejorar para hacerlo bien", indicó dando a entender que el problema sería colectivo.

Por otro lado, sobre el otro gran debate suscitado por varios pilotos respecto a los baches que hay en el asfalto y lo resbaladizo que es, el presidente del Circuit aseguró que no se moverán hasta tener todo bien claro en base a datos objetivos y, en todo caso, no harían nada sin tener una resolución de la FIM detrás.

"En el Circuit queremos que todos estén contentos, desde pilotos hasta Dorna. A partir de aquí, lo más importante cuando criticas o valoras estas cosas es tener datos objetivos. ¿Nuestro asfalto está peor que otros? ¿Es el peor del Mundial? No hay manera de objetivarlo. Hay que hacer un trabajo después del Gran Premio para valorar lo bien o mal que estamos", apuntó.

Así, sólo sería a partir de datos objetivos y de poder tener información de FIM y Dorna que tomarían decisiones. "Hoy no me preocupa. Tenemos que hacer un buen Gran Premio y en las próximas semanas o meses trabajaremos en una dirección que ahora no sé cuál es. Primero, analizar, después tomar decisiones y arrancar un proyecto de una cierta envergadura que no sé hoy cuál es", se sinceró.

Lo que sí tiene claro es que ni se imagina quedarse fuera de MotoGP por no reasfaltar. "Ni me planteo perder el Gran Premio, creo que no se puede plantear porque tenemos contrato hasta 2021 y haremos lo que toque. Y punto. Ahora mismo la preocupación es 'cero', queremos cerrar bien el Gran Premio. Para el año que viene ya se abrirá un nuevo tema y haremos el Gran Premio con la solución que sea", sentenció.

Además, el presidente considera que los problemas que tienen varios equipos en Montmeló con los neumáticos Michelin, que ofrecen poco agarre, pueden engrandecer el problema del trazado y asfaltado. "Seguro que los neumáticos influyen. Cuando el piloto está menos confortable en la moto, no es fácil decir si es más culpa de la pista o del neumático, o de la moto o del neumático, y se mezcla todo. Esto no ayuda", argumentó.

En cuanto al desarrollo del Gran Premi Monster Energy de Catalunya, séptima cita del Mundial, aseguró que están contentos respecto a asistencia y espectáculo deportivo. "Estamos contentos de cómo va el Gran Premio. Ha venido algo más de gente que el año pasado, se ha animado algo más, y deportivamente está más competido", manifestó.