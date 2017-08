(Crónica) Crutchlow, Álex Márquez y Canet, los más rápidos en los libres de Silverstone

El piloto británico Cal Crutchlow (Honda) en MotoGP, el español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) en Moto2 y el español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) en Moto3 han sido los pilotos más rápidos este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, donde el buen tiempo fue protagonista.

Sólo tardó 8 minutos Márquez entre la primera caída y su regreso a pista, pero en la segunda, al final de la sesión, ya no pudo repetir gesta. De hecho, fue el único que no pudo hacer el simulacro del cambio de moto para una hipotética carrera 'flag to flag', con un nuevo sistema y reglamento que impide saltar de una moto a otra y que incorpora una señal de 'stop or go' en mano de uno de los mecánicos.