Dovizioso: "A Rossi le costará recuperar tantos puntos"

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) reconoció que le parece "irreal" llegar líder al Gran Premio de San Marino, y, tras recordar que el campeonato "está muy abierto", ve complicado que su compatriota Valentino Rossi (Yamaha), fuera de Misano por lesión, pueda tener opciones.

"Estar en el Gran Premio de casa y ser líder es algo que no nos esperábamos y parece irreal, así que estoy muy contento, pero el campeonato está muy abierto. Por desgracia, Valentino (Rossi) no está aquí y no es algo bonito, hay un rival menos pero el resto son fuertes y habrá lucha hasta el final", señaló Dovizioso en rueda de prensa.