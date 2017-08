Dovizioso: "Estaba más enfadado que contento en la última recta"

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ha reconocido haberse sentido "más enfadado que contento en la última recta" tras su victoria en el Gran Premio de Austria celebrado este domingo debido a su lucha con el español Marc Márquez (Repsol Honda) en las últimas curvas que provocó que ambos pilotos estuviesen a punto de tocarse.

"Estaba más enfadado que contento en la última recta, en ese momento pensaba que lo que ha hecho Márquez no es una manera buena para adelantar", comentó Dovizioso en declaraciones a MotoGP.com.

Además, el de Ducati explicó que al principio de carrera ahorró "gomas" y no empujó "al 100%". "Al principio no he empujado al 100%, hemos ahorrado gomas al inicio de carrera, buscaba apretar en las últimas 10 vueltas", puntualizó.