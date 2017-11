Dovizioso: "Lo he intentado, pero no tenía muchas cartas que jugarme"

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) que ha tenido que abandonar la carrera en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, ha admitido "intentar" dar el máximo hasta el último momento aunque no tenía "muchas cartas" que poner sobre la mesa para arrebatarle el título a Marc Márquez (Repsol Honda).

"Lo he intentado y creo que podemos estar contentos con el fin de semana que hemos hecho. No éramos rápidos como Márquez pero hemos luchado hasta el final. He empujado al máximo hasta la última vuelta, me he colocado en la posición justa pero no tenía muchas cartas que jugarme", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.