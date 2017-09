Fenati vence bajo la lluvia y Mir reafirma su liderato en Moto3

El piloto italiano Romano Fenati (Honda) ha logrado la victoria, segunda del año, este domingo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino, en una prueba marcada por las caídas por culpa de la lluvia y en la que el líder del Mundial, el español Joan Mir (Honda), ha concluido en segunda posición.

En una jornada que abrió con nubes y agua, los pilotos acusaron la presencia de la lluvia y sólo 15 lograron terminar. Ya ocasionó problemas en el 'warm up' y volvió a provocarlos nada más darse la salida. El 'poleman' del sábado, el italiano Enea Bastianini (Estrella Galicia 0,0), y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM) fueron las primeras víctimas.

Mientras, Jorge Martín (Honda) y Romano Fenati (Honda), especialistas en agua, no dejaron pasar la ocasión para posicionarse en la cabeza, con Joan Mir (Honda) esperando pacientemente a cierta distancia. A pesar de los sustos, los tres se mantuvieron en liza.

Tras Fenati, Mir y Di Giannantonio (Honda) completaron el podio en Misano-Marco Simoncelli. En cuanto al resto de españoles, Albert Arenas (Mahindra) fue octavo, Jaume Masiá (KTM) terminó décimo y Marcos Ramírez (KTM) concluyó duodécimo. Juanfran Guevara (KTM), Martín y Canet no lograron finalizar y María Herrera (KTM) no participó tras sufrir una caída en el 'warm up'.