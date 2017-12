Franco Morbidelli: "Intentaré hacer mi historia, Rossi sólo hay uno en Italia"

El piloto italiano de MotoGP Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) aseguró que su compatriota Valentino Rossi le ha enseñado "mucho", pero que "sólo hay uno" como el nueve veces campeón del mundo por lo que su objetivo ahora es intentar hacer su propia "historia".

"Conozco a 'Vale' desde que tenía 13 años y me ha enseñado mucho. Vamos a ser rivales y ahora el aprendizaje lo tengo que hacer yo, no que me lo explique él como hacía antes", reconoció Morbidelli en un acto organizado por Estrella Galicia.