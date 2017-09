Lorenzo: "Confío en que podemos hacerlo bien también en agua"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) se ha mostrado confiado en que puedan ser competitivos también en mojado en el Gran Premio de San Marino, donde partirá desde la quinta posición, y ha explicado que aunque el puesto de parrilla no es "fantástico" le permitirá mantenerse en el grupo delantero en caso de carrera en seco.

"La posición, quinto y en segunda fila, no es fantástica pero tampoco está tan mal. Sobre todo estoy muy contento con la progresión que hemos hecho a partir del FP4, que nos ha permitido hacer un buen clasificatorio", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por otra parte, ofreció sus sensaciones de cara a la carrera del domingo. "Me he sentido muy bien con el neumático medio trasero y he hecho 2-3 vueltas muy interesantes. Creo que en seco estaríamos preparados para seguir al grupo delantero hasta el final de carrera, pero parece ser que lloverá y que todo puede cambiar", señaló.