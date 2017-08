Lorenzo: "He cometido errores en todas las vueltas"

El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha) ha reconocido haber cometido "algunos errores" en todas las vueltas que ha realizado en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Austria celebrada este sábado, en la que ha finalizado en tercera posición.

Lorenzo admitió también no haber pilotado correctamente con el primero de los neumáticos tras haberse equivocado "en muchas frenadas". "Con el primer neumático no he pilotado muy bien. Me he equivocado en muchas frenadas así que me he tenido que centrar un poco más en el segundo neumático", puntualizó el mallorquín.