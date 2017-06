El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha celebrado haber tenido más "destellos" positivos y haber acabado segundo en la calificación del Gran Premio de Catalunya, lo que le permitirá salir en primera fila este domingo y aspirar a poder sobrepasar al 'pole man' Dani Pedrosa a final de recta y cuajar una buena carrera que haga prolongar los buenos momentos que parece estar viviendo.

"Todavía no me acabo de encontrar muy bien en curva, no tengo un gran paso por curva. Aguantamos hasta que lleguen las mejoras. Si aguanto el pilotar como hoy, podemos hacer una buena carrera. No somos los favoritos pero estamos entre los mejores", reconoció a los medios tras la calificación.