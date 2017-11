Lorenzo: "He intentado tirar de Dovizioso para llegar al grupo de cabeza"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que ha intentado "tirar" de su compañero de equipo Andrea Dovizioso para "llegar" a la cabeza de carrera y dejarle "pasar", antes de tener que abandonar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana tras sufrir una caída.

"A mitad de carrera, cuando Dovizioso estaba pegado a mi, he analizado la situación, sabía que no tenía mucho ritmo y he pensado que lo mejor era intentar tirar de él para llegar al grupo de cabeza. Si hubiéramos alcanzado a Zarco o Pedrosa le hubiera dejado pasar pero incluso antes de caerme él ya se había quedado un poco descolgado", explicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

En cuanto a la caída, Lorenzo dijo que fue problema del "neumático delantero" y del "riesgo" que estaba tomando. "He ido forzado durante gran parte de la carrera para seguir al grupo delantero y cuando en las últimas vueltas he recuperado terreno ya estaba arriesgando mucho. El neumático delantero se me cerraba, especialmente en las curvas de derechas, y en una de ellas he perdido el control y no he podido salvar la caída", argumentó.