Lorenzo: "Estamos entre los que tienen mejor ritmo"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati Team) se mostró satisfecho con su sesión de clasificación en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana a pesar de que la caída ha sido una pena porque estaba marcando "un muy buen tiempo", y aseguró que lo más positivo es que están "entre los que tienen mejor ritmo".

"A pesar de que no salimos desde la primera fila, en general no ha sido un mal día. Lo más positivo es que estamos entre los que tienen mejor ritmo y a pesar de que Márquez quizás tiene alguna décima más, el hecho de que se juegue el Mundial puede jugar a nuestro favor. Cada vez estoy mejor con la moto y logramos ser rápidos y constantes", afirmó el mallorquín en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

Lorenzo, que saldrá cuarto, lamentó su caída, aunque confesó que ha tenido "mucha suerte" porque "iba muy rápido" y ha pasado "mucho tiempo en el asfalto". "Ha sido una pena caerme porque en esa vuelta estaba marcando un tiempo muy bueno, pero he exagerado demasiado en esa curva y se me ha ido la rueda de delante. En la segunda salida la confianza con el neumático trasero era peor, no tenía tanto agarre y ha sido imposible mejorar el tiempo", concluyó.