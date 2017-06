El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado tras ser el más rápido en los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya que ha tenido "buen 'feeling' en general" con la moto y los neumáticos pese a tener algún problema con el compuesto medio, y por otro lado ha pronosticado que el líder del Mundial, Maverick Viñales (Yamaha), estará en primera fila pese a sus problemas.

Por otro lado, tras ver cómo Jack Miller se equivocaba de trazada y se iba por la 'chicane' de la Fórmula 1 dos vueltas seguidas, comentó riéndose el por qué de hacerle gestos para que frenara. "Con lo de Miller... ¡Vaya tela! Me he 'descojonado' un poco, la verdad que sí, pero me he asustado más porque se ha quedado detrás para coger rueda y pensaba que íbamos a llegar a la curva y me iba a 'empitonar'... Luego lo ha entendido, pero el tío iba convencido e iba a fondo", rememoró entre risas.