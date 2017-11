Marc Márquez: "La comparación con Ángel Nieto son palabras mayores, fue más que un '12+1' campeón"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que su posible comparación con el fallecido Ángel Nieto "son palabras mayores" porque el zamorano fue "más" que trece veces campeón del mundo, mientras que recalcó que la 'salvada' que hizo el domingo fue "un error que podía haber acabado peor" y se mostró satisfecho con el nuevo motor que Honda le trajo a los test de esta semana.

"Ni me he marcado nunca ni me quiero marcar un límite o un propósito. Sólo quiero vivir año tras año, pero está claro que la presión y las ganas de todo el equipo es la de luchar cada año por los títulos y unos años lo lograré y otros no. Pero mientras pueda mantener la motivación en la moto y la ilusión de rodar cada día es lo que te hace disfrutar de la pasión por algo", añadió.