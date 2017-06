Marc Márquez: "Estoy yendo al límite para intentar llegar sexto"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido este miércoles en la presentación del Gran Premio de Catalunya que se disputa este fin de semana que, debido a los problemas con el tren delantero de su moto y los neumáticos, está pilotando "al límite" para intentar acabar sexto, como sucedió en Mugello en el pasado Gran Premio de Italia, si bien ha asegurado que luchará hasta el final por remontar y llevarse el Mundial.

Con la llegada del Mundial a Montmeló espera tener un punto de inflexión. "En el test me encontré bastante bien y cómodo, tuvimos un buen ritmo. Salimos con un punto de partida, algo es algo y es importante, pero la clave este año es si se acierta con el neumático o no. Aquí son diferentes, a ver cómo va y esperamos no tener que hablar del neumático en nuestro box", aseveró.

"Beneficiar o no, al final es un tema de seguridad, no de si beneficia a nadie. No se trata un trazado, se cambia una curva. No creo que sea un tema muy a hablar de ello. Es otro circuito, otra forma de pilotar en aquel tramo", respondió a Jorge Lorenzo (Ducati) y a sus declaraciones asegurando que el nuevo trazado, similar al de la Fórmula 1, beneficia a las Honda.