Márquez perfecciona su técnica y recupera la ilusión como profesor de motocross

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) y su hermano y piloto de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) han ejercido estos días de profesores de motocross para 20 chicos de entre 10 y 13 años que han participado en la tercera edición del Allianz Junior Motor Camp en el circuito de cross de Rufea (Lleida), permitiendo al vigente doble campeón de MotoGP recuperar la ilusión por pilotar que tenía cuando era niño.

"Con los niños aprendes muchas cosas pero lo que más me aportan es esa ilusión que tienes cuando eres niño de ir en moto, que no tienes que perderla nunca", aseguró Marc Márquez en la rueda de prensa de presentación del campus, que llega a su tercera edición gracias a Allianz y al proyecto del piloto 'Laps for Life 93'.