Márquez: "El primer objetivo es el podio, pero visto el ritmo podemos ganar"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se ha mostrado muy contento tras obtener una nueva pole en el Gran Premio de Austria, la número 70 de su palmarés, y ha afirmado que de cara a la carrera de este domingo el "primer objetivo" es el podio, aunque el de Cervera no descarta conseguir la victoria.

"Si soy sincero no sé ni a qué récord optaba, casi hago la vuelta rápida, pero lo importante es que respecto al año pasado he dado un gran paso y he podido mejorar bastante. El primer objetivo es estar en el podio y quedar por delante de los principales rivales, pero visto el ritmo ¿por qué no ganar?", afirmó en declaraciones a Movistar MotoGP.