Márquez: "Es un buen resultado pero, honestamente, no me gusta perder ni al parchís"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido este domingo al término del Gran Premio de Austria que su segundo puesto por detrás del italiano Andrea Dovizioso (Ducati) es un buen resultado que "hubiese firmado" el jueves antes de comenzar el fin de semana, pero que ha sido "una lástima" porque no le gusta perder "ni al parchís".

"Lástima... Casi consigo adelantarle como quería, pero iba muy justo, al final iba justo. Estos 10ºC que había más en pista con respecto a ayer la verdad es que para mi estilo... me han perjudicado un pelín. Supongo que para todos, pero bueno, la verdad es que si me hubieses dicho el jueves que haría segundo detrás de Dovizioso hubiese firmado, así que tenemos que ver la parte positiva. Pero honestamente no me gusta perder ni al parchís, y más llegando en la última vuelta, es como cuándo estás en la última casilla y no sale el número que quieres", explicó el tricampeón del mundo de la categoría reina en declaraciones a Movistar MotoGP.