Márquez: "La caída que he sufrido ha cambiado nuestros planes para la sesión"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha indicado que las dos caídas que sufrió este viernes en el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña alteraron los planes de la jornada, aunque aseguró que pese a estas "dificultades" pudo rodar "a un buen ritmo" que le permitió acabar quinto la doble sesión y mantenerse cerca de los pilotos más rápidos.

"La caída que he sufrido al principio del FP2 ha cambiado un poco nuestros planes para la sesión. Ha sido mi culpa, porque después de ver que hacía sol aquí en Silverstone, he salido con demasiada confianza con los neumáticos fríos", reconocía de su error, que finalizó en quinta posición la clasificación combinada pese a sufrir dos caídas durante el segundo entrenamiento libre de este viernes.

Un infortunio inicial del que se sobrepuso minutos después para sumar, no obstante, un segundo percance casi al final de la sesión. "Después de eso, he tenido que utilizar mi segunda moto, que tenía una configuración completamente diferente. Hemos intentado encontrar una buena base para adaptarnos a lo que teníamos, pero no estaba del todo cómodo y no he podido pilotar bien", comentó Márquez, aludiendo a su intento de "ir más rápido" como la causa de su segunda caída.