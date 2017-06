El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que a pesar de contar con "todos los ases" en la carrera del Gran Premio de Catalunya, la rapidez de sus rivales "en el último sector" ha impedido que pudiese conseguir la victoria, y ha afirmado que si sigue trabajando "en esta línea" el triunfo llegará "pronto".

El madrileño explicó que se encontró con dificultades en ese último sector, donde "no" estaba "muy fuerte". "Siempre se me escapaban un poco, y ahí es donde me ha adelantado Mir. Me ha frenado un poco y también me ha pasado Fenati. Estoy contento, ha sido un fin de semana muy bueno", manifestó. "Esperaba que lo intentasen, pero ahí no, en la siguiente curva. Hemos hecho los tres una carrera increíble, peleando", añadió.

Por último, el de San Sebastián de los Reyes, 'poleman' del sábado, relató qué le sucedió en la salida, donde se quedó parado. "Quería hacerlo tan bien que me he desconcentrado. Me he puesto a mirar el cuentarrevoluciones para hacer las revoluciones perfectas y cuando miré arriba ya se había apagado el semáforo. Ha sido una cosa de risa. He conseguido recuperar muy bien, me he sentido muy cómodo", concluyó.