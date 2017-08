Martín: "Ha sido superemocionante, iba con un dolor insoportable"

El piloto español Jorge Martín (Honda) se ha mostrado emocionado tras conseguir la segunda posición en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria después de perderse la cita de la República Checa y ha explicado que ha corrido con un "dolor insoportable".

El de San Sebastián de los Reyes, que este verano tuvo que ser operado de una lesión en el tobillo derecho y que no pudo correr en Brno, reconoció su sufrió durante la prueba. "Lo máximo que había hecho en todo el fin de semana eran seis vueltas. Cuando llevaba 15 y me quedaban todavía ocho iba con un dolor insoportable. Las curvas a izquierdas aprovechaba porque era muy rápido, pero a derechas sufría mucho", indicó.

"He conseguido pelear con el grupo; pensaba que podía irme con Mir, pero no me han dejado porque me pasaba en el rebufo. Me sentía muy cómodo, muy fuerte, y sabía que al final podía atacar", concluyó.