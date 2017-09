Martín: "Ha sido una vuelta casi perfecta, podría haber sido incluso de 1:41"

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que ha realizado una vuelta "casi perfecta" durante la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino, donde saldrá segundo en la parrilla, y ha explicado que ha perdido "un poco de tiempo" en el último adelantamiento doble.

"Ha sido una vuelta casi perfecta, es una pena. En la recta de atrás tenía un rebufo perfecto, he cortado un pelín gas para dejar la distancia justa, pero me ha pasado Migno; en la curva 11 les he tenido que pasar a los dos a la vez y he perdido un poco de tiempo", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la prueba.