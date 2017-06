El piloto español de Moto3 Joan Mir (Honda) ha asegurado que estaba seguro de que estará "delante luchando" por la victoria en el Gran Premio de Catalunya, que finalmente ha conseguido, y ha reconocido que se la ha "jugado demasiado" en el adelantamiento de la última vuelta con el que ha alcanzado el liderato.

"Sabía que estaría ahí delante luchando. Normalmente, en las carreras en las que me pongo más nervioso es en las que peor me va. Tengo que mantener esta calma y seguir así", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la carrera.

Por otra parte, habló de su espectacular adelantamiento en la curva 13 a Jorge Martín. "En ningún momento he adelantado en la carrera porque sabía que era un punto muy difícil, que si me la tenía que jugar en la última vuelta lo intentaría. Ha sido una carrera muy dura, muy larga, hacía mucho calor, se notaba a final de carrera que estábamos cansaditos los tres. Estoy contentísimo por cómo ha salido todo", indicó.

Además, el mallorquín, sólido líder del Mundial, aseguró que no especulará en las carreras que quedan. "Queda mucho campeonato, quedan muchas carreras de estas. Si sacar la calculadora quiere decir no hacer locuras, sí. Vamos a intentar hacer carreras como esta. Igual me la he jugado demasiado en la última vuelta, pero me ha salido bien", subrayó.