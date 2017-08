Mir: "No es el fin del mundo, habrá que remontar"

El piloto español de Moto3 Joan Mir (Honda) se ha mostrado confuso por su sanción tras la sesión de calificación en el Gran Premio de Austria, que le ha bajado de la segunda a la décima posición de salida, y ha afirmado que ahora deberá centrarse en "remontar".

"Si me he salido no lo he visto. Normalmente esto se nota. No pasa nada. Salimos décimos, no es el fin del mundo. Habrá que remontar mañana y listo", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.