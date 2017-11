Mir: "He podido salvar la carrera"

El piloto español de Moto3 Joan Mir (Honda) ha reconocido que ha podido "salvar" la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, donde ha concluido segundo después de verse involucrado en el accidente de Gabriel Rodrigo, y ha lamentado el incidente, porque tenía "ritmo" suficiente para pelear con Jorge Martín (Honda) por la victoria.

"Me he encontrado muy bien durante la carrera en cuanto a ritmo y sensaciones. Es una lástima; se ha caído Gabri -Rodrigo- delante de mí, que iba muy colgado y se veía venir que se iba a caer. He intentado adelantarle pero no me ha dado tiempo. He podido salvar la carrera. Me hubiera gustado, con el ritmo que tenía, estar luchando con Jorge -Martín-. Creo que voy a recordar esta carrera por ser la última de Moto3", señaló el campeón del mundo en declaraciones a Movistar MotoGP.