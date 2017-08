Morbidelli: "No ha sido un día fácil"

El piloto italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) recalcó que, pese a haber terminado como el más rápido del día en los entrenamientos libres de Moto2 del Gran Premio de Austria, no había tenido "un día fácil".

"Estoy muy contento por haber sido el más rápido porque no ha sido un día fácil para nosotros. Ha sido una jornada muy larga porque mi equipo ha tenido que reconstruir mi moto después de la caída de esta mañana, así que esta primera plaza es para darles las gracias por su esfuerzo", apuntó Morbidelli en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Roma se mostró "seguro" de que todavía tienen "más potencial". "Este es un circuito corto y no tiene muchas curvas, así que debes ser muy preciso con la puesta a punto", advirtió.

El italiano reconoció que la lluvia de la mañana lo hizo "bastante complicado". "Hay tres puntos de frenada muy fuertes y en tienen hay mucha goma acumulada de los coches que ruedan en este circuito. Si no entras por la trazada justa en la frenada, es fácil caerse porque con tanta goma en esos puntos, en mojado el asfalto no agarra", comentó.

Por su parte, su compañero, el español Àlex Márquez, que terminó séptimo, indicó que va "rápido", pero que su "mayor problema" es en el tercer sector del circuito austriaco. "No hago lo bastante rápido las dos curvas de izquierdas en ese sector y me cuesta hacer que la moto gire bien. El problema es de delante, pero mi ritmo no está tan mal", aclaró.