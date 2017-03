Márquez: "Me gustaría cagar de miedo en mi moto a Nadal, Iniesta o… a una modelo"

¿Se imaginan montarse en la moto de Marc Márquez a toda velocidad? El piloto español ya tiene su lista de favoritos para darse una vuelta. El actual campeón ha respondido en una 'loca' grabación de preguntas del Repsol Honda.

Márquez habla claro y asegura que "me gustaría cagar de miedo en mi moto a Nadal, Iniesta o... a una actriz o una modelo". Las risas y el buen rollo con Dani Pedrosa se transmiten en este vídeo colgado en sus redes sociales por el propio Repsol Honda. Risas aseguradas....

. @RafaelNadal and @andresiniesta8! Get ready! 🙈

An all-out VIP on the #RC213V? ✊ #MM93 and #DP26 are up for it 😜 #AskMarcDani2017 pic.twitter.com/sYqKEzIwf4