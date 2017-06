Pedrosa: "Deseo hacerlo mejor sobre todo en la calificación"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha asegurado este jueves que desea hacerlo "mejor" en Italia respecto al pasado Gran Premio de Francia sobre todo en cuanto a la calificación, pues salió decimotercero desde la quinta línea en Le Mans y pese a ello una buena carrera le permitió acabar tercero y en el podio.

"Al final en la última carrera pudimos terminar en el podio, pero empezamos desde una no muy buena posición. Logramos esa oportunidad con una buena carrera. Deseamos hacerlo mejor esta vez sobre todo en la calificación. La última carrera fue muy difícil y no queremos repetirlo aquí en la calificación", señaló en rueda de prensa.

Por otro lado, en cuanto a Valentino Rossi y su presencia en este Gran Premio pese a su caída haciendo motocross, aseguró no saber en qué condiciones estará el italiano. "No sé cuál es su situación pero es su GP de casa, tiene muchos aficionados, y conoce muy bien esta pista. En MotoGP las carreras siempre son muy duras. A ver qué tal los entrenamientos. Tiene nivel y si puede estar ahí, ¿por qué no?", señaló sobre sus opciones de luchar por la carrera.