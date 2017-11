Pedrosa: "Después de todos los malos momentos, ganar la última carrera es fantástico"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) se mostró muy contento con su victoria en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y aseguró que "después de todos los malos momentos, ganar la última carrera es fantástico", en una temporada redonda para el equipo.

"La verdad es que ha sido una carrera muy entretenida. He salido muy bien, adelantando a quienes quería. Mi intención era ser rápido al principio para poder tener ventaja al final. Al final me he dado cuenta de que tenía un poco más que Zarco y he podido pasarle en la última vuelta para ganar", explicó el de Castellar del Vallès. "Después de una temporada complicada, en la que he ido quinto casi todo el año, terminar el Mundial cuarto es muy positivo", añadió.