El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha reconocido este viernes que tras su caída en la carrera de Mugello lleva ya "bastantes" errores clave, con dos en seis carreras, y ha reconocido que, empezando por este Gran Premio de Catalunya, en el que ha finalizado octavo el viernes tras los libres, debe mejorar para poder seguir en la cabeza del Mundial.

"Fue un día un poco raro, quizá por la lluvia de esta mañana el asfalto no era el ideal. He probado casi todos los neumáticos y no he podido identificar tanto las diferencias. Si la pista está mejor el sábado podremos saber mejor las diferencias entre ellos", subrayó sobre sus sensaciones en los primeros dos entrenamientos libres.