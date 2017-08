Pedrosa: "El cambio en el 'warm up' ha sido parte del éxito"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha asegurado que el cambio realizado por su equipo durante el 'warm up' previo a la carrera de MotoGP de este domingo fue parte del "éxito" de su tercer puesto en el Gran Premio de Austria, y ha explicado que el resultado es "fantástico" teniendo en cuenta que no era una prueba "favorable".

"Estoy muy contento, orgulloso de la carrera y del equipo. Esta mañana hemos hecho un pequeño cambio en el 'warm up' y ha sido parte del éxito de hoy", manifestó en Movistar MotoGP. "No ha sido una carrera favorable y hemos podido remontar un resultado así. El tercero es fantástico, pero haber estado tan cerca al final es para estar contento. Creo que si podemos mejorar un poco la tracción aún podemos ir un poco más rápido", añadió.

En este sentido, el catalán relató los problemas a los que se enfrentó en Red Bull Ring. "Este fin de semana he tenido problemas con la rueda, que se me clavaba en la frenada constantemente, y me patinaba mucho la rueda de atrás. Me sorprende que Ducati haya podido llegar con el blando primero, porque yo me he acabado el duro", subrayó.