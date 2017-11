Pedrosa: "La clasificación no ha ido tan bien como nos hubiera gustado"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) confesó que la sesión clasificatoria del Gran Premio de la Comunitat Valenciana no fue "tan bien" como les hubiera gustado, aunque aseguró que darán "el cien por cien" para "terminar la temporada con un buen resultado".

"La clasificación no ha ido tan bien como nos hubiera gustado, porque no he podido hacer la vuelta perfecta y en mi vuelta rápida he encontrado algo de tráfico. De todos modos, salimos desde la quinta posición, pero intentaremos hacer una buena salida y estar en el grupo delantero desde el principio", comentó el catalán en unas declaraciones facilitadas por su equipo.