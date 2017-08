Pedrosa: "He dado lo mejor, al final mejoré un poco"

El piloto español de Repsol Honda Dani Pedrosa confesó que la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone, ha sido complicada, tras quedar en el séptimo lugar en la parrilla de salida que encabezará su compañero de equipo Marc Márquez.

"Hemos dado lo mejor de nosotros para recuperarnos de unas sesiones libres muy complicadas, y al final ha sido posible mejorar un poco la situación. Hemos dado nuestro 100% en la Q1 y eso nos ha permitido pasar a la Q2 para realizar una vuelta decente con el neumático blando, con el que me he sentido algo mejor. Esa ha sido la parte positiva del día, aunque en el otro lado está que no hemos sido capaces de trabajar como nos hubiera gustado en las sesiones libres", comentó.