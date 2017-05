Rabat: "Mugello promete ser interesante tras el resultado de Le Mans"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este martes que la llegada del campeonato al Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello promete ser "interesante" tras la undécima posición de Le Mans, conociendo qué debe hacer "para mejorar".

"He estado haciendo bastante bicicleta esta semana, pero también he podido hacer un poco de supermotard y no he tenido problemas ni con la mano, ni con la rodilla, por lo que pinta bien para el fin de semana", explicó.