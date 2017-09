Rabat: "Los cronometrados han sido complicados, pero no me rindo"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que a pesar de que la sesión de calificación del Gran Premio de San Marino ha sido "complicada" no se ha rendido y seguirá dando "el 100%" para conseguir la mejor posición en la carrera del domingo, en la que partirá decimoctavo.

"He terminado los libres duodécimo lo que es una buena señal para la carrera, pero en el FP4 he sufrido un poco con el neumático trasero y después, como siempre, los cronometrados han sido complicados. Pero yo no me rindo y siempre doy el 100%, así que veremos qué tiempo hace mañana y qué podemos hacer en la carrera", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.