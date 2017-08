Rabat: "Estoy decepcionado porque el objetivo era sumar puntos"

EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado "decepcionado" tras haber terminado decimonoveno el Gran Premio de Austria de este domingo, ya que su objetivo era "sumar puntos" a pesar de que sabían que iba a "ser difícil".

"Estoy decepcionado porque, a pesar de que sabía que iba a ser difícil sumar puntos en esta carrera, era mi único objetivo. En la primera vuelta he tratado de pasar a Pol Espargaró, pero se ha ido largo porque no tenía frenos y he perdido tiempo y distancia con el grupo. Después he rodado solo durante toda la carrera", explicó en declaraciones al Estrella Galicia 0,0 Marc VDS.

"Ahora es importante mantener la cabeza alta después de un momento tan complicado y debemos centrarnos desde ya en las carreras que faltan para terminar el campeonato", añadió el catalán, que marcha décimo octavo en la clasificación mundial de pilotos.

Por su parte, su compañero Jack Miller, que no pudo acabar la carrera debido a una caída, reconoció que su accidente se debió a un sobrecalentamiento del neumático en el último sector, y que la moto le dio "un par de avisos" antes de irse al suelo.

"La carrera iba muy bien hasta que me he caído en la vuelta 20. Tenía muy buen ritmo al principio, pero después he comenzado a tener problemas de agarre en la rueda trasera, parecía como si el neumático se sobrecalentara en el último sector. He tenido un par de avisos de estar perdiendo agarre en la curva nueve", comentó el australiano.

"Después se ha levantado la moto de atrás en la frenada y he cargado demasiado sobre el tren delantero, he tratado de salvar la caída con el codo, pero no ha podido ser. Es una pena terminar así porque la carrera estaba yendo bien hasta cometer ese pequeño error. Ya estoy deseando llegar a Silverstone, donde espero volver a estar en plena forma", concluyó.

Finalmente, el Gran Premio de Austria se decidió en las últimas curvas para terminar con la victoria de Andrea Dovizioso (Ducati), que se coloca segundo del Mundial, seguido de Marc Márquez (Repsol Honda) y Dani Pedrosa (Repsol Honda).