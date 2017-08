Rabat: "He molestado un poco a Marc y quiero pedirle perdón"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que sus sensaciones durante la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria han ido de menos a más, y ha querido pedir "perdón" a Marc Márquez (Repsol Honda) por haberle estorbado cuando este venía "en su vuelta rápida".

"Esta mañana me he sentido muy bien y con el neumático blando he podido marcar una buena vuelta a solo medio segundo del décimo puesto. Por la tarde hemos decidido usar el neumático medio trasera y no me he encontrado mal. Pero después hemos cambiado algo en la moto y he perdido un poco las sensaciones entrando en las curvas", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.