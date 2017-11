Rabat: "Nunca he tirado la toalla"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat se despidió del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS con su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, un décimo puesto del que destacó su persistencia y no haber "tirado la toalla" en ningún momento.

"Estoy muy contento de dejar este magnífico equipo con un décimo puesto en Valencia. He tenido grandes momento en este equipo tanto en Moto2 como en MotoGP. Las primeras vueltas han sido difíciles pero nunca he tirado la toalla y es muy satisfactorio estar entre los diez primeros, porque me va a dar confianza para el nuevo desafío que tengo por delante", comentó, en declaraciones recogidas por un equipo que abandonará tras esta última carrera del curso.