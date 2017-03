Rins: "Imagino el salón lleno de trofeos de MotoGP"

El piloto español de MotoGP Àlex Rins (Suzuki) ha sido sometido a un 'test' distinto al de estas últimas semanas, pues no lo ha llevado a cabo encima de su moto sino en su casa y contestando a 42 preguntas rápidas de diferente índole, en honor a su dorsal, y ha señalado que dentro de una década se imagina el salón "lleno de trofeos de MotoGP".

"No tengo ni idea de cómo me imagino dentro de diez años, pero imagino volver a hacer esta entrevista en este salón lleno de trofeos de MotoGP y de cosas bonitas. No me imagino estando parado", aseguró el piloto catalán en esta peculiar entrevista.

Rins aseguró que su Suzuki es "increíble", así como el haber dado el paso a la categoría reina. "La adaptación a la MotoGP no está siendo mala así que será genial. Tengo muchas ganas, hemos ido haciendo 'test' y estoy deseando que llegue el momento de carrera", reconoció.

Eso sí, prevé que la primera carrera le conllevará pasar un momento de muchos nervios. "El domingo de carreras se sienten muchos nervios, mucha ansiedad. Me cuesta estar tranquilo", se sinceró Rins, quien le quitó hierro a ser el más joven de la parrilla. "No supone mucho, sí puedo tener menos experiencia de los demás pero no digo, 'jolín, soy el más joven'", apreció.

Por otro lado, si no fuera piloto, aseguró que sería deportista profesional en otra disciplina. "Si no fuera con motos, me gustaría hacer algo relacionado con el deporte. Me encanta. Admiro a muchos deportistas, uno de ellos es Toni Bou porque es increíble ver lo que hace con una moto de trial", comentó sobre su 'vecino' en Andorra.

"Escucho mucha música, suelo ir a ver a mis padres, que viven cerca, y ataco la nevera. Más la de mis padres, que está llena. Me gusta cocinar, a veces cocino, pero si vengo de entrenar me da mucha pereza", comentó sobre sus dotes culinarias. "No soy mucho de postres, un poco de chocolate pero no mucho. Lo que no tiene que faltar en mi nevera es el pavo y yogur. Si no hay, me vuelvo loco", manifestó.

En cuanto a hobbies, aseguró haber leído reciente el libro del piloto andorrano y participante en el Rally Dakar Albert Llovera y haberse tragado la serie sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. "Me vicié a una serie, 'Narcos', pero ya se acabó. No suelo ver series. De pequeño, mis dibujos favoritos eran 'Hattori el Ninja'", apuntó.