Rodrigo: "Volver haciendo dos poles es increíble"

El piloto hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM), autor de la pole en Moto3 este sábado en el Gran Premio de Austria, ha asegurado que volver a la acción tras el parón veraniego haciendo dos primeras posiciones consecutivas en calificación es algo "increíble", y ha deseado que el domingo puedan tener por fin su "recompensa" en carrera, además de resaltar que tienen "buen ritmo".

Por otra parte, el de Barcelona, con pasaporte argentino, explicó su trabajo durante la jornada. "Esta mañana he rodado con neumáticos muy usados y he marcado un ritmo muy bueno sin rebufos. Me he sentido bastante fuerte. Me ha dado ese plus de confianza; sabía que si cogía rebufos haciendo lo que hacía antes podía marcar un buen tiempo. Lo hemos conseguido", subrayó.