Rossi: "Hoy me levanté medio malo y sin energía"

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) explicó que este viernes se sintió medio enfermo durante el inicio de los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, al tiempo que no acompañó la moto en una mala jornada que le dejó fuera del 'Top 10', por lo que espera mejorar de cara al fin de semana.

"No fue un buen día, tuvimos algunos problemas, especialmente por la mañana. Cuando me levanté hoy tampoco me sentí bien, medio malo y sin energía. Por la tarde al final no pude entrar en el 'Top 10', que era el objetivo, pero al menos mejoramos y me sentí mejor", indicó tras firmar el decimotercer tiempo del día.